Der große KURIER-Bädertest: Wo man im Sommer in Wien baden geht

An heißen Sommertagen steht die Luft regelrecht in Ottakring. Was da am besten hilft? Eintauchen ins kalte Sportbecken im Ottakringer Bad (Johann-Staud-Straße 11; Eintritt 1 bis 3 Euro). Wer Längen schwimmen will, ist hier richtig, kommt lieber erst ab 19 Uhr. Untertags muss man sich seinen Platz im Sportbecken schon mal erkämpfen.

Ruhe sucht man zwischen den tobenden Kinder eher vergeblich. Für die Kleinen gibt es: Wasserrutsche, Kinderbecken und Kinderspielplatz. Sportliche kommen mit Sportbecken, Fußball- und Beachvollballplatz auf ihre Kosten. Der Bus 46A fährt bis vor die Haustüre. Braucht man doch etwas Ruhe: Die findet man am besten ganz hinten auf der Liegewiese (vorbei am Fußballplatz). Einen freien Platz findet man auch immer. Großzügige Kantine für Pommes, Spritzer und Co.

Spaßfaktor: 4 von 5 Badewascheln

Familien: 5 von 5 Badewascheln

Gastro: 3 von 5 Badewascheln

Urlaubsflair: 1 von 5 Badewascheln