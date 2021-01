Florian Holzers Top 5: Neue Imbiss-Lokale

1 CRÊPERIE Man muss zwar noch zwei Wochen warten, bis Royi Shwartz wieder anfängt, seine unglaublich guten Crêpes zu backen. Aber ganz ehrlich, die Geduld lohnt sich. Nicht nur der Sauerteig, sondern quasi jede Zutat ist selbst gemacht, Knusper-Palatschinken mit Turbo-Geschmack.

Wien 6, Hofmühlg. 18, 0655/654 66 273, ab 28.1., Do-So 11-19, www.facebook.com/creperieil

2 MAÍZ Tacos aßen wir schon viele. Mal waren die gefüllten Fladen besser, mal schlechter. Aber die von Monika Sims sind richtig gut. Sie verwendet nicht nur zahlreiche authentische Zutaten für die Füllungen, sie macht auch die Tortillas selbst – und zwar nach Originalrezept.

Wien 5, Schönbrunner Str. 32, 0677/624 65 335, Mo-Fr 12-18, www.maiztortilla.at

Instagram @maiztortilla.at

3 HEU & GABEL Das jüngste Projekt am Meidlinger Markt, wo sich in den vergangenen Jahren viel Interessantes tat: Ein Feinkostladen mit Spezialitäten aus dem Wiener Umland einerseits, ein großartiges Take-away-Lokal andererseits. Und verpackt wird in indische Menage-Reindln!

Wien 12, Meidlinger Markt 29, 0664/852 14 26, Di-Do 8-18, Fr 9-18, Sa 8-16, www.heuundgabel.at

www.facebook.com/HeuundGabel

Instagram @heuundgabel

4 IHANA Was weiß man von der finnischen Küche? Wenig. Das zu ändern hat sich die junge Hanna Yrjölä vorgenommen und bietet in ihrem gemütlichen, kleinen Café Ikonen der finnischen Snack-Kultur wie Smörrebröd, karelische Piroggen und „Korvapuusti“-Zimtschnecken an.

Wien 2, Kleine Pfarrg. 3/1, 0699/171 68 652, Di-Fr 9-17, Sa, So 9-12, www.ihanainwien.com

5 TANG Die gesamte Foodie-Welt ist begeistert von Vielfalt, Farbenpracht und Köstlichkeit diverser Asia-Streetfoods. Zwei junge Chinesen machten das zum Thema ihres kleinen Lokals und erfanden gleich auch einen neuen Snack: den „Baodog“, ein bombastisches Sandwich.

Wien 6, Stumperg. 62, 0676/962 65 30, Mo-Sa 11.30-21.30, www.tangrestaurant.at