Florian Holzers Top 5: Spaziergangsimbiss

1 ZUR ALLEE Das bezaubernde, kleine Lokal am Anfang der Allee im Schwarzenbergpark ist nicht nur bezüglich seiner Lage einzigartig, es wurde in den vergangenen Jahren richtig gut. Zu Lockdown-Zeiten gibt’s Suppen, Chili, Kartoffelpuffer und Schnitzelsemmel to go.

Wien 17, Schwarzenbergallee 40, 0664/189 78 23, Mi, Fr, So 10-18, Do, Sa 10-17, www.zurallee.com

2 STEIRERSTÖCKL Pötzleinsdorfer Schlosspark, Kreuzwiese, Michaeler Wald – Spazieren ohne Ende. Und mittendrin das Steirerstöckl, in dem man steirische Hausmannskost im Glas mitnehmen kann. Rote Rübensuppe mit Krennockerl! Hirschgulasch! Für Warmes vorher anrufen.

Wien 18, Pötzleinsdorfer Str. 127, 01/440 49 43, Mo-So 11.30-19, www.steirerstoeckl.at

3 MANAMEIEREI Noch einmal Schwarzenbergpark, quasi der Seiteneinstieg. Hier sorgt seit acht Jahren die hübsche Manameierei für eines der besten Frühstücke im Westen Wiens, derzeit können die Wanderer hier Brownies, Kaffee und die legendären Manas mitnehmen.

Wien 17, Exelbergstr. 32, 01/480 51 72, Mi-So 10-16, www.manameierei.com

4 LABSTELLE Ein Weihnachtsspaziergang im Lainzer Tiergarten hat was ganz Besonderes. Von 24.12. bis zum 6.1. ist das ganze Areal begehbar, winterliche Natur pur. Und Stärkung bekommt man im Lokal in der Hermesvilla, etwa Wildschweinverhackert-Brot und Hermes-Semmel.

Wien 13, Lainzer Tiergarten/Hermesvilla, 01/804 13 23, Mi-So 10-16.30,

www.hermes-villa.at

5 SOPHIENALPE Auf den weiten Wiesen um das Traditionsgasthaus Sophienalpe (mit dem es in den vergangenen Jahren bergauf und bergab ging) kann man oft schon den Schnee riechen, wenn er noch Tage entfernt ist. Auf der Terrasse des Gasthauses gibt’s Punsch und Kleinigkeiten.

Wien 14, Sophienalpenstr. 113, 0676/301 57 60, Do-So 11-16, www.sophienalpewien.at