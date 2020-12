Florian Holzers Top 5: Käse-Versender

1 KAES.AT Seit mittlerweile 18 Jahren bietet der hauptberufliche Mediziner Stefan Gruber ein atemberaubendes Sortiment an Käse online an. Seine Spezialität sind extralang gereifte Alp- und Sennkäse aus Vorarlberg von winzigen Betrieben. Mindestbestellwert 33,– €.

Wien 22, Orchisg. 72, 0699/100 07 069, www.kaes.at

www.facebook.com/alpkaese

Instagram @alpkaese

2 PÖHL AM NASCHMARKT Christian Pöhl zählt zu den Top-Feinkosthändlern Österreichs: An die 300 verschiedene Käsesorten sind vorrätig, erstklassig ist das Angebot an reifem Bergkäse aus Österreich und Frankreich. Online-Shop ist in Vorbereitung, derzeit nur telefonische Bestellung.

Wien 6, Naschmarkt 167, 01/586 04 04, Mo, Di 9-19, Mi-Fr 8-19, Sa 6-18, www.poehl.at

www.facebook.com/poehlamnaschmarkt

Instagram @poehlamnaschmarkt

3 LINGENHEL Johannes Lingenhel und der Käse sind ein gutes Team. Nicht nur, dass er in seinem Feinkostgeschäft an die 250 Top-Käse führt, er betreibt hier sogar eine eigene, kleine City-Käserei. Spezialität: Stilton mit Portwein affiniert und Taleggio mit Trüffel-Fülle. Versand mit EMS.

Wien 3, Landstraßer Hauptstr. 74, 01/710 15 66, Mo-Fr 9-18, Sa 8-16, www.lingenhel.com

www.facebook.com/lingenhel

Instagram @j.lingenhel

4 JUMI KÄSE Die hippe Käserei aus der Schweiz hat seit fünf Jahren eine Filiale in Wien, in der individuelle Rohmilchkäse mit Charakter verkauft werden. Online-Bestellung ist hier selbstverständlich, auch von fertig arrangierten Paketen, die Zustellung läuft in Wien per Lastenfahrrad.

Wien 8, Lange G. 28, 01/961 98 68, Di-Fr 10-18.30, Sa 9-15 Uhr, www.jumi.wien

www.facebook.com/jumiwien

Instagram @jumiwien

5 KÄSELAND Der Klassiker vom Naschmarkt ist seit über 40 Jahren berühmt für das riesige Sortiment und die kompetente Beratung. Nur wohnt halt nicht jeder beim Naschmarkt, weshalb man sich telefonisch beraten lassen und per Mail bestellen kann. Versand über den Postweg.

Wien 6, Naschmarkt 172, 01/587 29 58, Mo-Fr 9-18, Sa 8-18, www.kaeseland.com

www.facebook.com/kaeselandamnaschmarkt