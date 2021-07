Glamping: Das sind die glamourösestem Campingplätze Österreichs

Eine Nacht im Frame im Burgenland

Eingebettet in einen großen Park mit Naturteichen, Feuerplätzen, Waldplätzen und Wildblumenwiesen stehen die Living in Frames in Neusiedl bei Güssing. Die Wohnkojen sind ganz aus Naturmaterialien - inklusive Rückwand aus beruhigenden Natursteinen - und sind dank gläserner Schiebewand direkt in den Garten eingebaut.