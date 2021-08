Warum müssen wir vor dem Trinken immer anstoßen?

Schon mal mit dem Gegenüber die Messer gekreuzt, bei einem Essen in geselliger Runde? Das wäre doch was, so richtig schneidig rechts-links, wie bei D’Artagnan und den Musketieren. Blöde Idee? Aber warum macht man so etwas Ähnliches, jedes Mal, wenn man trinken will? Prost, und angestoßen, und dabei auch ja in die Augen schauen, und um Gottes willen nicht über kreuz, und wenn man aus Salzburg, Oberösterreich, Bayern oder Italien ist, MUSS man das Glas, bevor man es endlich an die Lippen führen darf, auch noch einmal hörbar auf dem Tisch abstellen, weil sonst was ganz Schreckliches passiert, sieben Jahre schlechter Sex oder Besuch von der Schwiegermutter oder was auch immer.