Eine beliebte Buchhandlung organisiert auch immer wieder Events mit Autorinnen und Autoren. In diesem Fall war es eine Signierstunde mit Tiertrainerin Maureen Maurer, die vergangenen Freitag im Last Bookstore in L.A. mit einem ihrer aufgeweckten Hunde aufkreuzte und für Stimmung sorgte.

2. Powell's Books - Oregon, USA

Die Anfänge dieses Buchgeschäfts im pazifischen Nordwesten der USA gehen zurück in das Jahr 1971. Damals gaben Hippies den Ton an, heute Roboter - zumindest auf den Büchertischen von Powell's Books.

Bei Instagrammern kommt das gut an: #Powell's liegt bei 94.241