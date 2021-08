Seit Dienstag macht nun diese Zahl die Runde: "Es geht um insgesamt 8557 Menschen, die womöglich ganz oder teilweise keinen Impfschutz erhalten haben, obwohl sie davon ausgehen", sagte Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) in Jever laut Süddeutsche Zeitung. Denn die Frau soll nicht nur einmal, sondern in all ihren Schichten von 5. März bis 20. April Kochsalzlösung aufgezogen haben. Den Betroffenen – vorwiegend älter als 70 Jahre - wird nun eine Nachimpfung geraten.

Aber es ist nicht nur die schiere Zahl der betrogenen Impfwilligen, die die deutsche Öffentlichkeit staunen lässt. Es ist vor allem das Motiv der Krankenschwester: Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei der Frau um eine eingefleischte Impfgegnerin handelt. Sie habe über einen Chat "corona-kritische Informationen" verteilt, informierte die Polizei Wilhelmshaven/Friesland.