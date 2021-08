Ungeimpfte in Deutschland müssen bald für Tests zahlen + Streit um Testpflicht für Schüler

Facebook hat eine internationale Kampagne zur Verbreitung von Falschinformationen über Corona-Impfungen gestoppt. Wie das US-Unternehmen am Dienstag erklärte, versuchte eine russische Werbeagentur, bekannten Persönlichkeiten auf verschiedenen Online-Plattformen Fake News unterzujubeln. Aufgefallen sei die Kampagne, nachdem Influencer in Deutschland und Frankreich Nachforschungen angestellt und Alarm geschlagen hätten.

Guten Morgen an Tag 533 seit dem ersten Corona-Fall in Österreich. Die Kollegin Anja Kröll hat sich gestern aufgemacht, um der Frage nachzugehen, weshalb es immer wieder der Bezirk Lienz ist, der österreichweit die höchsten Fallzahlen hat. Eine mögliche Antwort: Die Impfquote ist deutlich geringer als im Schnitt. Die ganze Reportage aus Oberlienz können Sie hier nachlesen:

Anfang Juli hatte es etwa 4.000 Neuinfektionen pro Tag in der Türkei gegeben. In der vergangenen Woche war mit 26.822 Infektionen der höchste Stand seit drei Monaten erreicht worden. Die Türkei hat rund 82 Millionen Einwohner.

Ein Team unter der Leitung von Forschern des Wiener IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) hat möglicherweise eine Achillesferse des Coronavirus gefunden: Zwei zuckerbindende Proteine behindern SARS-CoV-2-Varianten am Eindringen. Die Ergebnisse, die das Potenzial für variantenübergreifende Therapien haben, wurden im EMBO Journal veröffentlicht, hieß es in einer Mitteilung des IMBA am Dienstagabend.

In der Kärntner Gemeinde Hüttenberg (Bezirk St. Veit/Glan) ist ein Coronacluster bei einer bulgarischen Studentengruppe ausgebrochen. Bei 13 Personen ergaben die PCR-Tests positive Ergebnisse, sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst. Alle 13 befinden sich in Quarantäne. Die 51 Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren waren mit sieben Erwachsenen zu einem Sprachcamp nach Kärnten gekommen. Laut Kurath gehe man davon aus, dass die Gruppe keine Kontaktpersonen unter den Einheimischen gehabt hat. Die infizierten Schüler haben laut der bulgarischen Agentur BTA keine Symptome, von den zwei Erwachsenen, die sich angesteckt haben, ist einer erkrankt. Die Reisegruppe war am 1. August nach Kärnten gekommen, alle mit negativen Tests, danach wurde alle zwei Tage getestet, am Montag gab es die ersten positiven Ergebnisse. Das bulgarische Gesundheitsministerium kündigte am Dienstag an, eine Rückholaktion zu organisieren, bei ihrer Ankunft in der Heimat sollen alle von einem medizinischen Team durchgecheckt werden.

08/10/2021, 05:25 PM | Kevin Kada