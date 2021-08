1.077 Neuinfektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag wurden in Österreich 1.077 neue Corona-Infektionen registriert. Das ist der höchste Montagswert seit Anfang Mai.

Die nunmehr 1.077 Neuinfektionen liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier gab es täglich 1.157 neue Fälle. Vergegenwärtigt man sich aber die Zahlen der vergangenen Montage, macht das deutlich, wie steil die Kurve nach oben geht. Am 16. August waren es 774 neue Fälle, am 9. August 450 und vor vier Wochen waren es noch 312 weitere Infizierte innerhalb von 24 Stunden gewesen.

Zudem gibt es einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 10.763 Todesopfer in Österreich gefordert.

Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 285 auf 12.485 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 90,97.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 67.877 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 1,59 Prozent.

In Österreichs Spitälern befinden sich aktuell 373 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung, das sind um 39 mehr als am Vortag. 77 Patienten liegen auf einer Intensivstation - das sind um acht mehr als noch tags zuvor.

Impfungen

Die Impfungen gehen in Österreich immer schleppender voran. Am Sonntag wurden nur 7.317 Impfungen durchgeführt. Vor genau vier Wochen waren es noch 28.253 Stiche gewesen. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses nunmehr 5.441.273 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 60,9 Prozent der Bevölkerung. Exakt 5.122.676 und somit 57,3 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert.

Am höchsten ist die Erst-Durchimpfungsrate im Burgenland mit 68 Prozent. In Niederösterreich sind 63,7 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal geimpft, in der Steiermark 61 Prozent. Nach Tirol (60,1), Wien (59,3), Vorarlberg (59,1), Kärnten (57,5) und Salzburg (57,2) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Erst-Durchimpfungsrate von 56,4 Prozent.