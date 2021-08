"In Anbetracht der vielen Todesfälle durch diese Krankheit ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass einige Verbraucher zu unkonventionellen Behandlungsmethoden greifen, die nicht von der Food and Drug Administration genehmigt oder zugelassen sind. Auch wenn dies verständlich ist, sollten Sie sich vorsehen."

Bereits im Mai hatte die US-Arzneimittelbehörde vor einer Selbsttherapie mit dem Wurmmittel Ivermectin zur Behandlung von Covid-19 gewarnt. Damals musste die FDA Stellung zu mehreren Berichten über Patienten nehmen, die nach einer Selbstmedikation mit Ivermectin ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Am Samstag warnte die Behörde via Twitter erneut: Wichtig sei zu wissen, dass es unterschiedliche Wurm- bzw Parasitenmittel für Menschen und Tiere gebe. "Es sind viele Fehlinformationen im Umlauf und vielleicht haben Sie gehört, dass es in Ordnung ist, hohe Dosen von Ivermectin einzunehmen. Das ist falsch."