Mit einer Coronavirus-Infektion zu Hause: Was Ärzte raten

Generell frühe Therapie

„Ich setze Cortison ab Symptombeginn ein – einerseits Budesonid in Asthmasprays zum Inhalieren und auch niedrig dosiertes Dexamethason als Tabletten“, sagt der Mediziner Wilhelm Marhold, langjähriger ehemaliger Leiter des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) und Gynäkologe. „Der Spray hat den Vorteil, dass er direkt auf die Oberfläche der Lunge wirkt, Dexamethason über das Blut. Das sind zwei unterschiedliche Angriffsstellen.“ Eine zu frühe Gabe von Cortison könne die Immunabwehr ein wenig schwächen. "Beim Einsetzen der Symptome erzielt man aber die größte Wirkung mit Cortison, da fängt man die Symptome relativ rasch ab, in der Regel ist nach drei bis fünf Tagen das Fieber weg." Niedermolekulares Heparin verschreibt Marhold bereits ab positivem PCR-Test in niedriger Dosierung: „Fachgesellschaften empfehlen schon jetzt eine großzügige Prophylaxe.“ Und er ist überzeugt: Jedenfalls bis alle geimpft sein werde, helfen Heparin, Dexamethason und die Pulmicort-Inhalation, die Spitalsaufnahmen zu reduzieren."

Richtiger Zeitpunkt

Der Infektiologe Heinz Burgmann, MedUni Wien, hält es für falsch, Budesonid nun nach dem Gießkannenprinzip einzusetzen. „Es stimmt, dass Cortison Entzündungsreaktionen reduziert. Das wissen wir auch von anderen Viruserkrankungen.“ Im Fall von Covid-19 komme es aber besonders auf den richtigen Zeitpunkt der Gabe an. „Wird es zu früh gegeben, wird auch die Immunreaktion des Körpers heruntergefahren – das könnte die Ausbreitung des Virus erst recht befördern. Bei schwereren Verläufen, wenn etwa die Lunge bereits in Mitleidenschaft gezogen ist, kann Cortison durchaus helfen.“ Wer positiv getestet wurde, aber ohne Symptome in Quarantäne ist, müsse aber nichts einnehmen.