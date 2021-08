Covid-Therapie: Könnte auch ein Stoff aus Milch ein Kandidat sein?

Am meisten könnten davon Risikopatienten in einem frühen Krankheitsstadium profitieren, die zum Beispiel trotz Impfung keinen guten Immunschutz aufbauen konnten. Angesichts der Kosten von bis zu 2.000 Euro pro Behandlungszyklus ist es noch ungewiss, ob in Großbritannien wirklich jeder Covid-Patient das Präparat erhalten wird oder nur jene, die es am dringensten benötigen.

Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium sind derartige Antikörperpräparate bereits wirkungslos.

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA prüft derzeit dieses und drei andere Präparate mit monoklonalen Antikörpern. Eine erste Zulassung wird für den Herbst erwartet.