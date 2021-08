800 Corona-Tote an einem Tag in Russland: Sputnik hat das Schlimmste nicht verhindert

Als die Welt ungeduldig auf einen rettenden Corona-Impfstoff wartete, gelang Russland mit Sputnik V ein Durchbruch. Staatschef Wladimir Putin verkündete vor genau einem Jahr höchstpersönlich: Zum ersten Mal auf der Welt sei ein Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen worden.

Wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit des in Rekordzeit entwickelten Mittels aber legten die Forscher nicht vor. Noch immer gibt es offene Fragen. Geblieben ist Misstrauen, das Moskau bis heute nicht aus der Welt geräumt hat.

Und dieses Misstrauen ist besonders in Russland selbst zu spüren. Die Impfskepsis ist extrem groß. Andere Vakzine als Sputnik V sind in Russland nicht zugelassen.

Gerade einmal ein Fünftel der russischen Bevölkerung gilt bisher als vollständig geimpft. Einem Teil davon wurde die Entscheidung letztlich von den Behörden abgenommen: In über 40 russischen Regionen gilt jetzt Impfpflicht für bestimmte Branchen - etwa im Bildungs- und Gesundheitswesen wie auch in der Gastronomie. In Betrieben müssen 60 Prozent der Angestellten geimpft sein.

Rekordzahl an Todesfällen

Doch die Pandemie holt sich schneller ihre Opfer als das Impftempo voranschreitet: Am Dienstag wurden 799 Corona-Todesfälle gemeldet - so viele wie nie zuvor seit Ausbruch der Pandemie. Bei den Neuinfektionen stieg die Zahl auf 20.765 Fälle.Insgesamt hat die Seuche in Russland eine verheerende Spur gezogen. Die Übersterblichkeit seit Beginn der Pandemie bis Jahresmitte 2021 betrug 530.000 Todesfälle.