Es war fast wie in seligen Vor-Corona-Zeiten: Am Sonntag ging im Tiroler Bergdorf Alpbach die feierliche Eröffnung des dortigen Europäischen Forums im Zuge des traditionellen "Tirol-Tages" über die Bühne - Schützenaufmarsch inklusive. Einhellig wurde von den Rednern an das Gemeinsame in schwierigen Zeiten wie diesen appelliert. Tirols LH Günther Platter (ÖVP) warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft - in Sachen Pandemie, aber auch bei Klimawandel und Migration.

Am zweiten Tag der Veranstaltung sind nun drei Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Über die ersten beiden Fälle seien die zuständigen Behörden umgehend informiert worden. Im Zuge des anschließenden Contact-Tracings wurde ein weiterer Fall festgestellt, teilte der Veranstalter mit. Alle Kontaktpersonen seien informiert und isoliert worden, hieß es.