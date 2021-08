Intensivpatienten innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt

Im Sommer nimmt das Infektionsgeschehen ab und auch die Lage in den Spitälern entspannt sich - diesen Satz kennt Österreich bereits aus dem Vorjahr. Während des Sommers lagen die Neuinfektionszahlen auf einem niedrigeren Niveau als noch bei der ersten Welle. Auch die Intensiv- und Hospitalisierungszahlen waren niedriger und das, obwohl es zu diesem Zeitpunkt keine Impfung gab.

Ein Jahr später ist das Bild ähnlich, wenngleich die Situation nicht ganz vergleichbar ist. Denn Österreich darf sich 2021 zwar ebenfalls über einer Sommererholung freuen, doch die Zahlen sind nicht ganz so niedrig wie noch im Vorjahr.

Spitalspatienten fast vervierfacht

Aktuell sind 77 Personen in Österreich in intensivmedizinischer Behandlung. Im Vergleich zum 5. August, den Tiefststand in diesem Jahr, sind das 52 Personen mehr. Also mehr als doppelt so viele Patienten. Auch auf den Normalstationen sieht es ähnlich aus. Dort erreichte man den tiefsten Stand in diesem Jahr am 25. Juli mit 99 Patienten. Aktuell sind bereits wieder 373 Personen in Behandlung. Also 274 Patienten mehr. Die Zahl hat sich somit fast vervierfacht.