Corona-Datenchaos: Österreichs digitaler Blindflug in der Pandemie

Unter Türkis-Grün kam Bewegung in die Debatte um die Öffnung von Registerdaten, im Regierungsabkommen sind mehrere Maßnahmen vorgesehen. Die entsprechende Gesetzesnovelle wurde Anfang Juli auch in Begutachtung geschickt.

Während Universitäten und Forschungsinstitute den Vorschlag begrüßen, übten Datenschutzorganisationen und der Österreichische Rechtsanwaltskammertag scharfe Kritik. Die Daten werden nicht ausreichend anonymisiert, eine „indirekte Identifizierung“ sei weiterhin möglich. Die Datenschutz-NGO Epicenter.Works nominierte Bundeskanzler Kurz sogar für den Negativpreis „Big Brother Award“ und bezeichnete das Gesetz als „Datenschutzkatastrophe“.

"Panikmache"

„Unsere Krankengeschichte und Bildungshistorie ist recht eindeutig. Gibt es beispielsweise in einer kleinen Gemeinde nur einen 90-Jährigen, reicht die Jahreszahl und der Name des Ortes aus, um die Person eindeutig zu identifizieren“, so die NGO in einer Stellungnahme gegenüber dem KURIER. Man schlägt ein unabhängiges Gremium, bestehend aus Wissenschaftlern und Datenschützern vor, die prüfen sollen, ob ein Zugriff auf personenbezogene Daten erfolgen darf. Zudem wäre es mit dem aktuellen Entwurf möglich, dass eine zugelassene Stelle aus wissenschaftlichen Gründen Zugang zu Daten bekommt, diese aber auch für ein Nebenprojekt mit wirtschaftlichen Interessen nutzt. „Grundsätzlich ist eine Verwertung von Information nicht negativ, solange das nur in der wissenschaftlichen Forschung und ohne wirtschaftliche Hintergedanken geschieht.“

Kritik, die Halla als „Panikmache“ empfindet: „Es soll ja nicht der Staat mehr über die Bürger erfahren, sondern die Bürger mehr über den Staat. Mithilfe dieser Auswertungen kann die Arbeit unserer Politiker evaluiert werden.“ Auch der Vorwurf, Missbrauch werde ermöglicht, sei für Halla nicht nachvollziehbar. In skandinavischen Ländern, unter anderem Dänemark oder Norwegen, die als Vorreiter in diesem Feld gelten, sei kein einziger Missbrauchsfall bekannt.