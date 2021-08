Zweitimpfung bei Genesenen nicht notwendig

"Die Knappheit an SARS-CoV-2-Vakzinen stellt in vielen Regionen der Welt eine Herausforderung für die politisch Verantwortlichen und für die Experten dar. Obwohl bisher keine unterschiedlichen Empfehlungen für die Impfung für Personen mit vorangegangener SARS-CoV-2-Infektion bzw. für Menschen ohne vorherige Infektion existieren, stellt sich aus immunologischer Sicht die Frage, ob bei diesen beiden Gruppen die Antikörperbildung jeweils anders verläuft", schreiben Thomas Perkmann von der Klinischen Abteilung für Labormedizin von MedUniWien/AKH und seine Co-Autoren in der Einleitung der Anfang August erschienen Studie.

Weltweit 200 Millionen Genesene

Die Sache ist hoch relevant. Allein in Österreich haben bereits mehr als 660.000 Menschen eine SARS-CoV-2-Infektion hinter sich, weltweit sind es mehr als 200 Millionen. Die Frage, wie bei ihnen mit einer darauf folgenden Impfung vorzugehen ist, stellt sich de facto seit dem Vorhandensein der ersten Vakzine: eine oder zwei Impfungen? Das macht für die Impfstoffbereitstellung einen enormen Unterschied.