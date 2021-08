Café in Salzburg bedient nur Nichtgeimpfte

Österreichweit gilt in der Gastronomie eigentlich 3-G. In einem Café in Strobl im Flachgau will die Betreiberin eines dieser Gs gar nicht, nämlich jenes der Geimpften. Wie der orf.at berichtet, bewirtet die Betreibern eines Bioladens nur Nichtgeimpfte.

Der Bürgermeister Josef Weikinger (ÖVP) ist davon nicht begeistert: „Man kann nur darüber lachen, sich seinen Teil denken und an die Gäste zu appellieren, dort nicht hinzugehen. Denn das entspricht nicht unserer Linie“, wird dieser zitiert. Rechtlich ginge die Einstellung der Betreiberin jedoch in Ordnung.

Die Betreiberin selbst wollte sich nicht zu Wort melden.

Spaltung der Gesellschaft

Politikwissenschaftler sehen darin die Spaltung der Gesellschaft durch Covid-19. „Das ist natürlich eine massive Gefahr, denn die Gesellschaft – und hier insbesondere die Demokratie – besteht ja auf Zustimmung und Legitimität. Und wenn ein großer Teil der Bevölkerung eine Institution als nicht mehr als legitim anerkennt, dann entkoppeln sich diese Leute von der Gesellschaft. Und je mehr sie sich entkoppeln, desto weniger werden Entscheidungen dann auch in ihrem Sinne mitgetragen, und sie machen dann ihr eigenes Ding“, sagt etwa Reinhard Heinisch im orf.at-Gespräch.

„Ich denke sehr wohl, dass die Covid-Pandemie mit all ihren Auswirkungen die Gesellschaft spaltet – aber nicht nur die Gesellschaft. Es geht in viel kleinere Bereiche hinein – so kann es zum Beispiel auch in Unternehmen zu Konflikten unter Mitarbeitern führen. Und es kann sogar Konflikte innerhalb von Familien auslösen oder dazu führen, dass Freundschaften zerbrechen“, zitiert der Artikel Silvia Traunwieser, Professorin für Rechtsphilosophie an der Universität Salzburg.

Die Tourismusverantwortlichen in der Wolfgangsee-Region distanzieren sich übrigens von dem eigenwilligen Weg des Cafés.