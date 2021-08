Kafić u Salzburgu uslužuje samo nevakcinisane goste

Podjela društva

Politolozi ovaj slučaj vide kao primjer za podjelu društva uzrokovanu Covid-19. "To je, naravno, velika opasnost, jer društvo - a prije svega demokratija - se zasniva na toleranciji i legitimitetu. A kada veliki dio stanovništva prepozna instituciju kao nelegitimnu, tada se ti ljudi odvajaju od društva. I što se više odvajaju, sve manje se odluka donosi u skladu s njihovim interesima. Zbog toga oni krenu nekim svojim putem", kaže politolog Reinhard Heinisch u razgovoru za orf.at.



"Mislim da pandemija Covida, sa svim svojim posljedicama, dijeli društvo - ali ne samo društvo. To seže u mnogo manje životne sfere, pa naprimjer, također može da dovede do sukoba među zaposlenima unutar jedne firme. Također, to sve može izazvati čak i sukobe u porodicama ili dovesti do raskida prijateljstva", citiraju se u navedenom članku riječi Silvie Traunwieser, profesorice pravne filozofije na Sveučilištu u Salzburgu.



Inače, odgovorni za turizam u regiji Wolfgangsee se distanciraju od svojevoljnog puta kojim su krenuli u kafiću Strobl.

Ovaj članak možete pročitati i na Njemačkom jeziku: