Ärztekammer fordert Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung

Schutz der Patienten

Vizepräsident Johannes Steinhart begründete die Forderung am Montag in einer Aussendung damit, dass mit der vierten Welle der Corona-Pandemie auch die Infektionsgefahr in den Ordinationen wieder steige und man mit der telefonischen Krankschreibung "bestmöglichen Schutz der Patienten" gewährleisten könne.

"Etwa 40 Prozent der Menschen in Österreich sind ungeimpft. In Kombination mit der hochansteckenden Delta-Variante ist damit das Risiko, dass sich Patienten in Wartezimmern gegenseitig anstecken, extrem hoch“, so Steinhart.

Um dem entgegenzuhalten, habe sich die telefonische Krankschreibung während des bisherigen Pandemieverlaufs "bestens bewährt".