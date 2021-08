Mega-Konzert "We Love New York City" vorzeitig abgebrochen

Doch dann wurde bereits vor dem monatelang geplanten Großkonzert "We Love New York" die Kritik immer stärker: Die Fallzahlen in New York seien in einer vierten Corona-Welle wieder zu hoch gestiegen, hieß es. Selbst der vorgeschriebene Nachweis einer ersten Impf-Dosis für alle Besucher sei angesichts nur weniger Menschen mit Masken auf der „Great Lawn“ genannten Wiese im Central Park unzureichend. Am Samstag sah es zunächst trotzdem so aus, als behielten die Optimisten Recht.