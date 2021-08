Vierte Welle: "Möglicherweise sitzen wir auf einem Pulverfass"

Nach Analyse der aktuellen Daten sind die auf 900 gestiegenen Neuinfektionen "offensichtlich ein regionales Problem". Konkret haben sich die Zahlen in Wien und Oberösterreich verdoppelt. In Lienz in Osttirol liege die Inzidenz bereits bei 360. "Da muss man sich anschauen, was da genau passiert ist."

Was Neuwirth zusätzlich beunruhigt: "Im diesjährigen Sommer waren wir nie auf einem so niedrigen Wert an Neuinfektionen wie im Sommer 2020." An Maßnahmen komme man daher nicht herum. "Alles, womit man das Infektionsgeschehen selbst beeinflussen kann, sollte man tun."

Dazu zähle etwa das Tragen von Masken in Innenräumen oder das Vermeiden von größeren Menschenansammlungen.

Dunkelziffer

Die aktuelle Zahl spiegle "das Potenzial des Virus eigentlich gar nicht wider", betont Kollaritsch. Der Grund: Bei fast 1.000 Neuinfektionen müsse auch mit einer "beträchtlichen Dunkelziffer" gerechnet werden. "Vor allem bei jungen Menschen verläuft die Infektion oft symptomlos."

Würde diese Zahl an Infektionen bei einer Population auftreten, die zu großen Teilen nicht geimpft ist, wäre dieses Virus-Potenzial besser sichtbar.