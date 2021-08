Regionale Covid-Bremse funktioniert auch in der Delta-Welle

Lag Osttirol am Montag vergangener Woche noch bei einer 7-Tage-Inzidenz von 332, ist der Wert bis Freitag auf 239,7 gesunken. „Man sieht, dass das der richtige Weg ist“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Corona-Einsatzstabes. Es habe zwar zunächst Stimmen gegeben, dass das Vorgehen übertrieben sei: „Aber das Wichtigste ist, dass man ein drohendes Problem an der Wurzel packt, sobald man es erkennt. Und dort rechtzeitig regionale Maßnahmen setzt.“

Die Ausreisetestpflicht hat sich inzwischen in Tirol vielfach bewährt: „Die Dunkelziffern von Infektionen werden durch das Testen massiv verringert“, so Rizzoli. In Innervillgraten und Oberlienz – sie zählen zusammen keine 2.500 Einwohner – konnten so 57 Covid-Fälle entdeckt werden.