Mehr als 1.300 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich steigt weiter. Von Freitag auf Samstag wurden in Österreich 1.328 neue Corona-Infektionen registriert.

Bisher gab es in Österreich 675.405 positive Testergebnisse. Mit heute sind österreichweit 10.761 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 652.896 wieder genesen. Derzeit befinden sich 326 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 70 auf Intensivstationen betreut.