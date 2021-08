Lambda-Variante in Österreich nachgewiesen

Corona-Varianten werden von der Weltgesundheitsorganisation WHO prinzipiell in zwei Kategorien einteilt: Besorgniserregende Varianten ("variants of concern") - sie sind nachweislich ansteckender, schwerer bekämpfbar oder führen zu schwereren Erkrankungen. Darunter fällt etwa die derzeit in weiten Teilen der Welt vorherrschende Delta-Variante.

Eine Stufe darunter sind Varianten unter Beobachtung ("variants of interest") angesiedelt, die zu gehäuften Fällen führen oder in mehreren Ländern auftreten. Dazu gehört Lambda. Aber: "Das heißt absolut nicht, dass sie weniger wichtig ist", so Covid-Expertin Maria van Kerkhove.