Wie gefährlich ist Lambda? Sorge wegen neuer Corona-Mutation

"Die Lambda-Variante scheint tatsächlich infektiöser zu sein und die Immunität, die durch die Impfung entsteht, wird wohl nicht so patent schützen wie gegen die anderen Varianten", fasst es Virologe Christoph Steininger von der MedUni Wien zusammen.

Lambda nimmt Zellen rasch in Beschlag

Eine andere kleine Studie der New York University, die ebenfalls noch von der wissenschaftlichen Gemeinschaft überprüft werden muss, legt nahe, dass eine spezifische Mutation im Lambda-Spike-Protein dafür sorgt, dass es Zellen rascher infiziert. Lambda könnte demnach leichter an den "ACE2-Rezeptor" auf der Zelloberfläche binden. Allerdings: Die Forschenden kamen auch zu dem Ergebnis, dass die derzeit verfügbaren Impfstoffe weiterhin gegen die Lambda-Variante schützen, heißt es in der Studie.

Die erste Ansteckung mit der Lambda-Variante wurde laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im August 2020 in Peru dokumentiert. Inzwischen ist Lambda für rund 90 Prozent aller Neuansteckungen dort verantwortlich. Und: Die Variante wurde inzwischen in mehr als 20 Ländern rund um den Globus entdeckt, vereinzelt auch in Großbritannien, Spanien und Italien, berichten unter anderem das deutsche Handelsblatt und der Spiegel.

Bei der neuen Untersuchung handelt es sich Steininger zufolge um eine Laborstudie: "Man hat Immunseren (aus dem Blutserum immunisierter Menschen gewonnener Antikörper, Anm.) eingesetzt, um herauszufinden, wie gut die Antikörper die neue Mutation des Virus inaktivieren können." Dabei habe sich gezeigt, dass das Virus deutlich schlechter unschädlich gemacht wird als bei ursprünglichen Varianten.

Genesene wömoglich weniger immun

Nicht nur der Impfschutz, der aktuell durch die millionenfache Verimpfung verfügbarer Impfstoffe aufgebaut wird, könnte dadurch bedroht sein, sagt Steininger: "Auch Genesene könnten nicht so gut gegen die Lambda-Variante geschützt sein, weil sie mit früheren Varianten infiziert wurden und auch Antikörper gegen diese Varianten gebildet haben, die nun nicht mehr so effizient schützen könnten."

Das Auftauchen von Corona-Varianten, die Impfungen umgehen können, ist eine der größten Sorgen von Expertinnen und Experten. Je länger und breiter SARS-CoV-2 die Bevölkerung durchseucht, desto größer wird das Zeitfenster für die Entstehung neuer, potenziell gefährlicher Varianten. Die CDC warnte vergangene Woche explizit vor Mutanten: Bis dato würden die Impfstoffe "sehr gut funktionieren" und uns "vor schweren Krankheitsverläufen und dem Tod" schützen. Die große Gefahr sei, "dass die nächste Variante unsere Impfungen umgehen könnte. Möglicherweise ist sie nur ein paar Mutationen entfernt". Eine hohe Durchimpfungsrate ist deswegen unabdingbar: Dann hat das Virus gar nicht die Gelegenheit, sich zu viel zu verändern.

"Deshalb bin ich der Überzeugung, dass die Corona-Impfung absolut sinnvoll ist", betont Steininger. "Sie schafft eine Vorimmunität gegen SARS-CoV-2, was zur Folge hat, dass der Körper und das Immunsystem rascher auf den Erreger reagieren und die viralen Eindringlinge bekämpfen kann. Das kann wiederum die Ausbreitung des Virus im Organismus eindämmen und so schwere Verläufe verhindern."

Lambda unter Beobachtung

Die europäische Seuchenkontrollbehörde ECDC (wie auch die WHO seit Juni) listet die Lambda-Variante aktuell nicht als Variant of Concern – wie etwa die Delta-Mutation –, sondern als Variant of Interest. Bei Variants of Concern (besorgniserregende Varianten) gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass sich die Mutation auf die Übertragbarkeit, den Schweregrad der Erkrankung und/oder die Immunität auswirkt. Man geht davon aus, dass dies Folgen für die epidemiologische Situation haben kann. Bei Variants of Interest (Varianten, die beobachtet werden sollten) gibt es diese Anzeichen ebenfalls. Die Nachweise sind jedoch noch vorläufig oder mit großer Unsicherheit behaftet.