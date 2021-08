Das Virus bestimmt das Tempo

Lockangebote und bloße Anreize werden nicht reichen, um die Impfquote rasch und deutlich zu heben. Es braucht auch Konsequenzen, die ein wenig schmerzen, wenn man die schützenden Stiche verweigert. Zum Beispiel das Ende der Gratistestungen, wenn diese für Eintritte in Gasthäuser oder zu Kulturveranstaltungen ausreichen. Gleichgültig, ob es sich um Antigen- oder um PCR-Tests handelt.

Deutschland hat bereits die Entscheidung getroffen, dass in zwei Monaten die Gratistests Geschichte sind. In Österreich hingegen ist man noch immer in lähmenden Diskussionen verstrickt. Während einige Bundesländer auch in diese Richtung tendieren, hält man in der Bundeshauptstadt Wien gar nichts davon. Und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein will sich noch nicht wirklich festlegen.

Arbeitsrecht

Man wird sich auch beim Arbeitsrecht etwas überlegen müssen. Dass zum Beispiel im Gesundheitsbereich nur für jene eine Impfpflicht besteht, die neu angestellt werden, und bei allen anderen nicht einmal der Impfstatus erfragt werden darf, ist nicht erklärbar. Vor allem nicht in einem Beruf, wo Mitarbeiter für das Wohlbefinden von anderen Menschen verantwortlich sind. Der Intensivmediziner Walter Hasibeder formuliert es noch drastischer: "Jemand, der im Gesundheitssystem arbeitet und sich nicht impfen lässt, der ist fahrlässig unterwegs." Das gilt allerdings auch für andere Berufe, bei denen man viel mit Menschen zu tun hat.

Aber vielleicht haben die 902 Neuinfektionen die Entscheidungsträger endlich wachgerüttelt und zur Erkenntnis gebracht, dass der Impfwettlauf gegen das Virus mit bloßen Streicheleinheiten nicht gewonnen werden kann.