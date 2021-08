"Blamable" Impf-Quote: Rüge für steirische Gemeinden

"Die letzten in der Liste haben Handlungsbedarf. Die niedrigen Zahlen sind ein Zeichen dafür, dass bei der Kommunikation etwas nicht richtig funktioniert oder sogar Stimmung dagegen gemacht wird", ist Wlattnig überzeugt.

Landesweit ist die Quote der Personen mit zumindest einer Impfung auf 60,66 Prozent gestiegen, jene der Vollimmunisierten auf 54,12 Prozent. Man werde voraussichtlich 56 bis 57 Prozent mit den noch anstehenden geplanten Zweitimpfungen erreichen, so Wlattnig. Mit mehreren kleinen Aktion soll die Quote dann weiter steigen. Da die bisher drei freien Impftage, an denen man ohne vorherige Anmeldung einfach hinkommen und sich eine Spitze holen konnte, gut angenommen worden seien, werden diese fortgesetzt: zunächst am Samstag, 21. August in vier Einkaufszentren (Graz Murpark, Graz Citypark, Seiersberg und Leoben) jeweils von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr.