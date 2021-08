Wo die Impfskeptiker daheim sind

„Was wissen wir denn genau über die Impfung?“

Fällt in Klagenfurter SPÖ-Kreisen der Name Peter Ebner, wird es meist still. Der Bürgermeister der kleinen Gemeinde Stall im Mölltal gilt als streitbar. Vor allem seit Corona den Alltag bestimmt. Stall weist mit 28,65 Prozent Vollimmunisierten die niedrigste Quote in ganz Österreich auf. Deswegen gab es am Samstag auch Besuch von einem Impfbus. Ein klares Zeichen der Landesregierung, dass kein Versuch unversucht bleiben soll, auch die letzten Impfmuffel zu überzeugen.

In Stall ist der Bus am sonnigen Mittwochnachmittag kein Thema. Im Schwimmbad mit einem Becken und Plastikrutsche wird munter getobt. Zu Impfungen oder Corona will niemand etwas sagen.

Bürgermeister Peter Ebner (SPÖ) erreicht man krankheitsbedingt nur telefonisch. „Ich habe einen Postwurf gemacht und die Leute aufgefordert, dass sie sich impfen lassen sollen“, sagt er. Auf der Anschlagtafel vor dem Gemeindeamt weist ein großer weißer Zettel zwar auf die Gipfelmesse um 11 Uhr am Samstag am Sängerkreuz hin. Die Ankunft des Impfbusses ist aber nirgends zu finden. Warum die Impfmoral in seinem Ort so gering sei? „Ja, wen wundert’s? Wir hatten sehr viele alte Leute mit Komplikationen nach der Impfung, so was macht halt die Runde“, sagt Ebner. Offenbar auch bis in den Nachbarort Mörtschach: Impfquote 32,7 Prozent. Dass Ebner, seit 1997 im Amt, als Impfkritiker gilt, dazu steht er. „Es soll mir jemand sagen, was wir genau über die Impfung wissen. Dann kommen die Experten plötzlich drauf, dass wir in neun Monaten wieder nachimpfen müssen. Wem soll man denn noch glauben?“ Der 69-Jährige ortet auch einen Impfzwang durch die Hintertür. „Weil die Privilegien ja nur jene kriegen, die geimpft sind“, sagt er. Ob er selbst geimpft ist, will man wissen: „Ja, ich gehe doch nicht drei Mal in der Woche testen“, lautet die Antwort. Ob der Schritt auch eine Vorbildfunktion habe? „Wenn Sie das so sehen wollen, dann ja.“