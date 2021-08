Corona-Impfung im Stephansdom: Ein Stich unter dem Kruzifix

Initiiert wurde die Impfstation im außergewöhnlichen Rahmen, die am Mittwoch von Kardinal Christoph Schönborn und Bürgermeister Michael Ludwig eingeweiht wurde, von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Als Dompfarre unterstütze man das Projekt, „um Akzente gegen die Impfskepsis zu setzen“, erklärt Faber. Als Kirche wolle man „irrationale Ängste nehmen und Zweifler überzeugen“. Sich im Stephansdom impfen zu lassen, könne für Gläubige einen zusätzlichen Anreiz darstellen.

Das Angebot zieht am Premierentag allerdings nicht nur impfwillige Menschen an, sondern vereinzelt auch verhaltensauffällige. So verstreut etwa eine strikte Impfgegnerin in der Kirche exorziertes Salz, weil der Stephansdom ihrer Meinung nach durch die Impfaktion entweiht worden sei. Zu weiteren Störaktionen sei es aber nicht gekommen, so Faber.