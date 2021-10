Skiurlauber müssen sich auf 2G einstellen

Schon vor Wochen hatten Tiroler Hoteliers im KURIER laut darüber nachgedacht, in ihren Häusern in der Wintersaison 2G einzuführen – also nur noch Zimmer an Geimpfte oder Genesene zu vermieten.

Einer davon war der Ischgler Hotelier und Tourismusobmann des Skiorts im Tiroler Paznauntal Alexander von der Thannen.

Jetzt liegt der erste Schnee auf den Bergen und die Entscheidung ist gefallen: „Wir machen das. In Ischgl tun mehrere große und kleine Häuser mit. Aber auch in ganz Tirol und Österreich führen das mehrere ein“, sagt von der Thannen, der unter anderem ein Fünf-Sterne-Hotel, aber auch ein großes Après-Ski-Lokal betreibt.