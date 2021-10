Ausreisebeschränkung für Gemeinde St. Koloman im Tennengau

Impfrate zum teil unter 50 Prozent

Derzeit sind 59 Prozent der Gesamtbevölkerung in Salzburg geimpft. In sieben Gemeinden liegt die Impfrate allerdings unter 50 Prozent, wie Landesstatistiker Gernot Filipp am Freitag informierte. Betroffen davon sind neben St. Koloman die drei Tennengauer Gemeinden Krispl, Scheffau und Kuchl sowie die zwei Flachgauer Gemeinden St. Georgen bei Salzburg und Faistenau und die Lungauer Gemeinde Muhr.

Es gibt aber auch "Impfmeister"

Zum "Impfmeister" kürte der Experte die zwei Pinzgauer Gemeinden Dienten (75,9 Prozent) und Rauris (70,7). In Dienten gebe es einen Sprengelarzt, der "informiert, organisiert und fleißig impft", schilderte Bürgermeister Klaus Portenkirchner. Sehr positiv sei, dass sich auch die jungen Dientner für die Impfung entscheiden.

Zehn- bis 19-Jährigen am stärksten betroffen

Die am stärksten von Corona betroffene Altersgruppe in der Gesamtbevölkerung sind die Zehn- bis 19-Jährigen mit einer Inzidenz von rund 470, hatte der Landesstatistiker gestern erklärt. "Nach wie vor sind die Infektionszahlen sehr stark von der Durchimpfungsrate in den Altersgruppen abhängig." Statistisch betrachtet ist der typische Infizierte in Salzburg 15 bis 19 Jahre alt und ungeimpft, gab der Landesstatistiker zu bedenken. In dieser Altersgruppe gebe es derzeit eine Inzidenz von 796, bei den Vollimmunisierten betrage sie im Vergleich dazu 110.

Die Lage in den Spitälern ist derzeit weiterhin relativ stabil, allerdings registriert Filipp eine leichte Zunahme bei der Anzahl der Corona-Patienten. Am Freitag befanden sich 47 Covid-19-Patienten im Spital, davon 13 auf der Intensivstation.