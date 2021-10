Dieser Bezirk hat mit über 500 aktuell die höchste Inzidenz in Österreich

Allerdings ist im Mostviertel gleich in mehreren Regionen die Situation alarmierend. Denn mit Argusaugen beobachtet man auch im Bezirk Scheibbs die steigenden Infektionszahlen. Mit einer am Montag ausgewiesenen Siebentagesinzidenz von 466,7 liegt man in Niederösterreich an zweiter Stelle. Und in Österreich auf Platz drei.

"Täglich weiterhin 30 bis 40 neue Fälle dazu und wir wären binnen kürzester Zeit über der 500er-Marke und in weiterer Folge wieder bei einer Ausreisekontrolle“, warnte Bezirkshauptmann Johann Seper bei der montägigen Bürgermeisterkonferenz. Im heurigen März musste der Ötscherlandbezirk ja schon einmal eine mehrwöchige Ausreisekontrolle wegen zu hoher Inzidenzzahlen organisieren.