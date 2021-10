Rapids Klubarzt impft gegen Corona und verteilt Gutscheine

Rapids Teamarzt Thomas Balzer wird am Freitag für Impfwillige zur Verfügung stehen. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag vermeldete, wird Balzer unter dem Motto „Hoi da dei Jaukal vom Rapid-Arzt“ zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr in der Aula des Allianz-Stadions Corona-Schutzimpfungen (Biontech/Pfizer) durchführen.

Die in Kooperation mit der Stadt durchgeführte Aktion gelte natürlich „auch für unsere Nachbarn aus Hütteldorf“, meinte Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, mitzubringen ist ein Lichtbildausweis und die E-Card. Als Dankeschön erhalten darüber alle Fans, die sich an diesem Abend in Hütteldorf impfen lassen, einen Gutschein für den Fanshop.