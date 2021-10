ÖFB-Teamchefsuche: Wo Mut und Strategie auf der Strecke bleiben

Keine Trainerförderung

Was fehlt, sind Strategie, Mut und Innovation. Etwa mit vermehrtem Blick in die eigene, kompetenzorientierte Trainerausbildung, aus der man die jeweils besten Absolventen binden könnte. Wie man den Trainer der Zukunft im eigenen Haus aufbaut, demonstriert etwa Salzburg nicht erst seit Matthias Jaissle. Dass es nicht nur im Klubfußball möglich ist, zeigen Verbände: In England wurde Frauen-Teamchef Southgate befördert und landete im EM-Finale. In Nordmazedonien rückte nach der EURO der U-21-Teamchef auf.