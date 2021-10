Offiziell: Gerhard Milletich ist der neue Präsident des ÖFB

Österreichs größter Sportverband hat einen neuen Chef. Der 65-jährige Burgenländer Gerhard Milletich wurde am Sonntag im Rahmen der Generalversammlung in Velden am Wörthersee offiziell zum Nachfolger von Leo Windtner gewählt.

Der neue starke Mann wird am Sonntag um 13 Uhr offiziell zu den Medien sprechen und dabei auch seine Ziele für die Zukunft bekanntgeben. Bereits am Samstag wurde seitens des ÖFB verlautbart, dass man sich in der Präsidiumssitzung zum Bau eines neuen Kompetenzzentrums in Wien-Aspern durchgerungen hat.