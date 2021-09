ÖFB-Krise: Die fünf Tiefpunkte in Österreichs Fußball-Geschichte

4. Das Ende der Ära Constantini

Am 1. April 2009 startete Didi Constantini seine Teamchef-Karriere mit einem 2:1-Sieg gegen Rumänien in Klagenfurt. Seine Amtszeit endete etwa zwei Jahre später in einem Desaster. In den letzten neun Spielen gab es sieben Niederlagen, fast ein gesamtes Kalenderjahr blieb das Team ohne Pflichtspielsieg.

Den Tiefpunkt dieser Negativserie gab es in der Qualifikation für die EM 2012. Auswärts gegen Deutschland verlor Österreich am 2. September 2011 mit 2:6. In 23 Spielen gab es unter Constantini nur sieben Siege, drei Remis und 13 Niederlagen.