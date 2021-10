Der ÖFB baut endlich den Campus in Aspern

Am Sonntag wird Gerhard Milletich in Velden am Wörthersee als neuer ÖFB-Präsident offiziell gewählt. Auf den Nachfolger von Leo Windtner wartet in diesem Jahr nur noch ein großes Thema, das dringend eine Lösung braucht. Der Burgenländer muss vorgeben, ob Franco Foda auch in den zwei Länderspielen im November als Teamchef amtieren wird. Zuletzt wollte er sich dazu nicht äußern, er wird sich in der kommenden Woche noch mit Sportdirektor Peter Schöttel und Foda besprechen.