Trainer im Austausch: Markus Schopp über England und Guardiola

Beschreiben Sie doch bitte Ihr Verhältnis zu ihm.

Das ist sehr gut, weil er zu fast allen mit denen er zusammengespielt hat, ein enges Verhältnis pflegt. Ich glaube, dass sich regelmäßig ehemalige Kollegen bei ihm melden um in die Welt eintauchen zu können, in der er lebt. Das ermöglicht er. Bei Barcelona und in Manchester habe ich das sehr intensiv genutzt.

Was hat er Ihnen erzählt von der großen Fußballwelt?

Wir haben viel über unsere gemeinsame Zeit in Italien gesprochen, was er von damals mitgenommen hat, wie sich der Fußball entwickelt hat, in welche Richtung er sich seiner Meinung noch weiter entwickeln wird, aber auch darüber, wie er den englischen Fußball erlebt. Er hat mir ein paar relevante Sachen mitgegeben. Und ich denke, wenn ich etwas brauche, würde er mich unterstützen.

Wer Sie im Moment nur übers Telefon unterstützen kann, ist Ihre Frau, die mit Ihren beiden Kindern in Graz geblieben ist. Was macht das mit Ihnen?

Mein Arbeitstag beginnt um 7.30 und endet meistens um 18 Uhr. In dieser Konstellation ist es sogar leichter aus arbeitstechnischer Sicht, weil ich keine Verbindlichkeiten habe. Aus familiärer Sicht brauchen wir nicht zu reden. Jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem man an andere Dinge denken kann, der dich ablenkt, das fehlt.