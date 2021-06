Barnsley tut's wieder: Auf Struber und Ismael folgt Coach Schopp

Auch der Franzose zieht mittels Ausstiegsklausel weiter. 2,3 Millionen Euro zahlt West Bromwich, um mit Ismael das Projekt Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen.

Ablöse für Hartberg

Und nun kommt Markus Schopp – Hartberg kassiert eine für die Steirer stattliche Ablöse, laut Kleiner Zeitung liegt sie aber unter einer halben Million.

Einen rasanten Aufstieg erlebt an Schopps Seite Alexander Marchat. Der St. Pöltner Co-Trainer war mit dem SKN abgestiegen, Zukunftsaussicht ungewiss. Schopp holte ihn im Juni in die Steiermark und nun soll es mit ihm in die teuerste zweite Liga der Welt gehen.

Anderer Stil

Was für Barnsley zwei Mal geklappt hat, soll mit dem Know how aus der österreichischen Bundesliga wieder passen. Allerdings: So ein bedingungsloser Verfechter von Offensivpressing wie Struber oder Ismael ist Schopp nicht.