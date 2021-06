Wie Milliardär Michael Tojner für neuen Antrieb bei Rapid sorgt

Tojner, der auch den Nachwuchs des FC Bayern sponsert, verfolgt langfristige Ziele: „VARTA ist nicht Red Bull. Aber sie haben vorgezeigt, warum es wichtig ist, viel Geld in den Nachwuchs und in die Infrastruktur zu investieren. Es geht nur mit Geduld, aber Rapid soll durch das Trainingszentrum wieder einmal so dominant werden wie die Bayern in Deutschland.“