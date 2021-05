Zwei Millionen fürs Trainingszentrum: „Ein Freudentag für Rapid“

Am Mittwoch hat Peter Hacker das neue 50-m-Becken im Stadionbad mit einem herzhaften Sprung ins kalte Wasser eröffnet. Tags darauf eilte der Wiener Gesundheitsstadtrat von einem seiner vielen Corona-Termine schon wieder in den Prater. Nach 15 Monaten Pandemie-Bekämpfung ist es dem SPÖ-Politiker ein offensichtliches Anliegen, zu zeigen, dass er auch ein anderes, wichtiges Ressort führt: In seiner Funktion als Sportstadtrat setzte Hacker einen Meilenstein für Rapid.

„Mit insgesamt 150 Millionen Euro für unseren Sportstätten-Entwicklungsplan arbeiten wir das größte Investitionspaket für den Wiener Sport seit Jahrzehnten ab. Mein grünes Herz muss strikt von meiner Funktion getrennt sein. Deswegen freut es mich besonders, dass es von Rapid ein Projekt gibt, das alle Förder-Vorgaben erfüllt“, erklärte der deklarierte Rapid-Fan.