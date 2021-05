Leistbar für Rapid: Warum Kevin Wimmer auf Millionen verzichtet

Doch während das Plus am Konto wuchs, wurden die Einsätze weniger. Auch die Leihen zu Hannover und Mouscron verliefen durchwachsen. Erst dieses Frühjahr hat sich der wuchtige Zweikämpfer, der auch präzise Pässe schlägt, in Karlsruhe gefangen. Beim deutschen Zweitligisten wurde gehofft, dass der kopfballstarke Wimmer seinen bis Sommer 2022 laufenden Millionenvertrag bei Stoke vorzeitig auflöst und langfristig unterschreibt.

Ein Barac 2.0

Tatsächlich gab Wimmer bekannt, dass er lieber zurück nach Österreich will. (Viel) weniger Geld, dafür mehr Vertrauen, Ruhe und langfristig Spaß – mit dieser Aussicht locken die Rapid-Verantwortlichen den Wunschspieler. Der EM-Teilnehmer 2016 wirkt wie eine „Version Barac 2.0“, die auch als Linksverteidiger aushelfen kann und dazu einen Legionärsplatz freimacht.