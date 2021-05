EM-Fixstarter und Wackelkandidaten: Gedränge am ÖFB-Ticketschalter

Von 27. Mai bis 1. Juni ist das Team in Bad Tatzmannsdorf. Am 2. Juni wird in Middlesbrough gegen England getestet. Nach der Rückkehr wird in Wien gewohnt, wo am 6. Juni die EM-Generalprobe gegen die Slowakei auf dem Programm steht. Zwei Tage später checkt der Tross im EM-Basecamp in Seefeld ein. Von Innsbruck aus wird zu den Gruppenspielen gegen Nordmazedonien (13. Juni, Bukarest), die Niederlande (17. Juni, Amsterdam) und die Ukraine (21. Juni, Bukarest) geflogen.

Nennfrist für den Turnierkader ist der 1. Juni, er darf 26 Namen umfassen, bei den Spielen dürfen aber nur 12 Mann auf der Ersatzbank sitzen. Laut UEFA darf man im Falle einer schweren Verletzung oder Krankheit vor dem ersten EM-Spiel noch Spieler tauschen. Dies gilt auch für positiv auf das Coronavirus Getestete und enge Kontaktpersonen. Zumindest 13 einsatzfähige Spieler, darunter einen Tormann, braucht es, damit ein EM-Spiel gestartet wird.