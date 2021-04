Die Rückschritte des ÖFB-Teams und der Irrtum des Sportdirektors

Wer nach den Länderspielen im Herbst, als trotz schlechter Leistungen noch die Ergebnisse stimmten, eine Steigerung herbeigesehnt hat, der ist dieser Tage enttäuscht worden. Österreichs Team hat sich in den jüngsten drei Länderspielen im Spiel mit dem Ball nicht gesteigert. Kein Schuss aufs Tor wurde verzeichnet beim 0:4 gegen die Dänen am Mittwoch.

Der KURIER wollte nach dem Spiel vom Teamchef wissen, was denn der Plan im Ballbesitz gewesen sei. „Wir wollten über die Flügel spielen, kamen gut ins letzte Drittel, dort hat aber oft der letzte Pass gefehlt“, sagte Foda. Nun gut, über die Flügel ging nichts. Einerseits, weil sich die Dänen in der Defensive geschickt breit gemacht haben in ihrer Formation, andererseits weil Österreich auch die Offensivflügel fehlten.