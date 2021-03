Wo das ÖFB-Nationalteam das beste Europas ist

Dieser Stil vom aktiven Verteidigen ist Österreichs Spielern längst in Fleisch und Blut übergegangen. Und das, obwohl es gewiss nicht immer leicht ist, Fußballer davon zu überzeugen, auch ohne Ball im höchsten Tempo zu laufen. Eine Errungenschaft vergangener Jahre, die man nicht mehr aus der Hand geben sollte.

Umschalten, Ballbesitz

Während Österreich in den defensiven Phasen des Spiels überzeugt hat, braucht es nach den vielen Ballgewinnen eine klare Steigerung. Gegen die Schotten und Dänen wird es Situationen geben, in denen man durch schnelle Gegenstöße zum Erfolg kommen kann.

In dieser Lieblingsdisziplin des Teamchefs mangelte es zuletzt an schnellen Bewegungsabläufen. Zu viele Spieler blieben nach Ballgewinnen zu lange hinter dem Ball, was mitunter auch daran gelegen haben könnte, dass Foda von Beginn an sieben bis acht Defensivspieler aufgestellt hat. Mehr Spieler mit offensiver Denkweise wären wünschenswert.

Nicht nur gegen die Färöer, auch in Glasgow wird man sich aber auch in stabilem Ballbesitz wiederfinden. Beim Bespielen tief stehender Gegner braucht es ein besseres Positionsspiel als zuletzt. Dabei helfen wird mit Sicherheit Christoph Baumgartner. Kaum ein Österreicher bewegt sich zwischen Abwehr- und Mittelfeldkette des Gegners so gut wie der Hoffenheim-Legionär, der im November gefehlt hat.

Das Offensivspiel beleben wird auch Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic, der ob seiner Technik auch direkt ins Kombinationsspiel eingebunden werden kann.