Nations League: Österreich blamiert sich - und gewinnt

Eine Umstellung in der Pause war die Folge. Dragovic ging raus, Ilsanker rückte an seine Stelle in die Abwehr, Schlager vom rechten offensiven Mittelfeld ins zentrale und Reinhold Ranftl kam neu am Flügel. Aus einem 4-2-3-1 wurde ein 4-1-4-1. An Varianten gewann das Spiel aber nicht.

Ein Schimmer an Hoffnung dann in Minute 62: Marko Arnautovic betrat erstmals nach einem Jahr Pause im Trikot des ÖFB einen Fußballplatz. Weil an seiner statt Michael Gregoritsch vom Grün wich, blieb es vorerst aber bei nur zwei Offensivspielern im Fodaschen Korsett. Und die konnten einem leid tun, weil es die Österreicher nicht vermochten, sie in Szene zu setzen. Nennenswerte Chancen? Nicht der Rede wert. Ein paar harmlose Flanken aus dem Mittelfeld kann man als solche nicht bezeichnen.