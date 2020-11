Norwegens Rumänien-Spiel abgesagt, Not-Elf gegen Österreich?

Welche Auswirkung diese Entwicklung auf das Gastspiel der Norweger am Mittwoch im Wiener Happel-Stadion gegen das ÖFB-Team hat, war zunächst unklar. In dieser Partie geht es um den Gruppensieg. Die UEFA und der norwegische Verband (NFF) bestätigten lediglich die Absage des Rumänien-Spiels, das Österreich-Match wurde von beiden Seiten nicht erwähnt. Daher ist weiter unklar, was am Mittwoch passieren wird. Der norwegische Fußball-Verband erklärte jedenfalls, dass man erwägt, eine "Notfallnationalmannschaft" mit Spielern zusammenzustellen, die nicht unter Quarantäne gestellt wurden.

Chance auf Platz eins

Zudem wird sich die UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer mit dem Fall beschäftigen. Es gilt als sicher, dass Rumänien die drei Punkte gutgeschrieben bekommt. Dennoch hätten die Norweger selbst bei einem österreichischen Sieg am Sonntag über Nordirland noch die Chance auf Endrang eins, sofern das Spiel im Prater ausgetragen werden kann. Zwei Runden vor Schluss liegt Österreich vor den punktegleichen Norwegern an der Spitze.