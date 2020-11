Nations League: ÖFB-Team nach einem Jahr zurück in Wien

Gerade Letzterer könnte wider Willen am offensiven Flügel zu sehen sein, wo ein Einsatz von Christoph Baumgartner nahezu auszuschließen ist. Österreichs zuletzt bester Offensivspieler befand sich noch am Freitag aufgrund zahlreicher positiver Corona-Fälle bei seinem Klub Hoffenheim in Quarantäne.

Ebenso unwahrscheinlich ist ein Einsatz von Marko Arnautovic von Beginn an. Zum einen, weil Österreichs geliebter Exzentriker nach zehn Flugstunden und nur einem Training noch verschlafen sein wird. Zum anderen, weil Michael Gregoritsch seine Sache im Sturmzentrum zuletzt gut machte. Erzielt er wie im jüngsten Duell mit den Nordiren am 11. Oktober in Belfast das Siegestor, so genügt am Mittwoch gegen die Norweger schon ein Remis zum Gruppensieg. Sofern die Skandinavier ausreisen dürfen.

Der Gruppensieg könnte eine Hintertür zur WM sein. Im nächsten Frühjahr beginnt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Österreich wird am 7. Dezember aus Top zwei gezogen. Die zehn Gruppensieger bekommen ein WM-Ticket, die zehn Gruppenzweiten und die zwei besten Teams aus der Nations League, die nicht unter diesen 20 Teams sind, spielen sich die letzten drei WM-Tickets aus.